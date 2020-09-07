Доллар нацелился на уровень 77,65 рублей - аналитики

В понедельник рубль снижается на негативном внешнем фоне . Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала 2016 года. По отношению к доллару рубль обновил четырехмесячный минимум: курс EUR/RUB превысил отметку 76 руб., отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Снижению рисковых активов способствовали новости, свидетельствующая об усилении давления США на высокотехнологический сектор Китая. Администрация американского президента рассматривает вопрос о целесообразности включения в черный список по внешней торговле ведущего китайского производителя микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

После старта российской сессии внешний фон стал улучшаться, вызвав умеренную коррекцию рубля, однако затем он возобновил активное снижение, сохраняя относительную слабость. Основной причиной этой тенденции является высокая внешнеполитическая неопределенность, а также слабая динамика цен на нефть. Котировки Brent снижаются три сессии подряд и опустились с $46,5 ниже $42.

Кроме общего ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на нефтяные цены оказывает возобновившийся рост доллара. На этом фоне потери несут и некоторые другие сырьевые товары.

Нисходящей динамике нефти способствует и завершение активного автомобильного сезона в США, что ведет к уменьшению спроса на бензин и сокращению нефтепереработки за счет сезонного техобслуживания НПЗ. Спрос в Азии также демонстрирует признаки ослабления.

Как и предполагалось в предыдущих обзорах, пара USD/RUB предприняла еще одну попытку преодоления уровня 76 руб. Хотя сегодня котировки превышали его, затем произошел резкий откат и пока не наблюдается ускорения роста, которое бы подтвердило пробой технического препятствия.



Тем не менее обновление достигнутой сегодня четырехмесячной вершины 76,26 с большой долей вероятности будет свидетельствовать о закреплении пары USD/RUB над уровнем 76 и формировании новой волны роста с первой целью в районе пятимесячного максимума 77,65.