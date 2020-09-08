За минувшие сутки в Иркутской области потушили пожар в Киренском районе

В локализованном состоянии остаются два пожара в Киренском районе на общей площади 205 га, сообщают в областной администрации.
Действующих пожаров нет.
По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, причиной всех возгораний считаются грозы.
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Новости
За минувшие сутки в Иркутской области потушили пожар в Киренском районе8 сентября 2020
В локализованном состоянии остаются два пожара в Киренском районе на общей площади 205 га, сообщают в областной администрации.
Действующих пожаров нет.
По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, причиной всех возгораний считаются грозы.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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