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За минувшие сутки в Иркутской области потушили пожар в Киренском районе

8 сентября 2020

В локализованном состоянии остаются два пожара в Киренском районе на общей площади 205 га, сообщают в областной администрации.

Действующих пожаров нет.  

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, причиной всех возгораний считаются грозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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