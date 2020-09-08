МТС удвоила скорости 4G в популярных местах отдыха Иркутской области

«МТС» сообщает о модернизации сети LTE на территории десяти зон отдыха в Приангарье. В результате жители и гости региона получили возможность пользоваться удвоенными скоростями мобильного интернета.

С начала текущего года более чем на половине базовых станций, расположенных в популярных туристических местах и массовых зонах отдыха Иркутской области проведены работы по увеличению объема пропускной способности канала связи. Модернизация позволила в два раза повысить среднюю скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки.

Емкость канала связи была увеличена в бухтах на Малом море, Листвянке, по Байкальскому тракту, Утулике, Новоснежной и Большом Луге.

В результате модернизации сети LTE жители и гости региона при помощи мобильного интернета и смартфона смогут смотреть видео в HD-качестве, играть в онлайн-игры, обмениваться фото в соцсетях или общаться с близкими по скайпу на стабильно высоких скоростях.

«Развитие внутреннего туризма – одна из важных задач в регионе. В рамках проекта МТС по модернизации сети, мы увеличили емкость LTE в тех локациях, которые стабильно имеют большой поток людей в любое время года. Пользователи уже оценили свои новые мобильные возможности – летом интернет-трафик в Иркутской области показал рост в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим востребованность высокоскоростного интернета и до конца года планируем точечно, там, где это необходимо, расширить канал связи в популярных местах в крупных городах области – Ангарске, Шелехове, Братске, Усть-Илимске и Иркутске», -- отметил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.