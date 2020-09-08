В Иркутской области началась реализация третьего этапа масштабного газового проекта

Иркутская нефтяная компания (ИНК) приступила к реализации третьего этапа газового проекта, в рамках которого предусмотрен ввод в эксплуатацию Иркутского завода полимеров производственной мощностью 650 тыс. т в год, сообщает «Российская газета».

Для будущего завода полимеров уже доставили из Южной Кореи 45 единиц крупногабаритного оборудования. Два судна прошли по Севморпути до Тикси в Якутии. Агрегаты перегрузили на баржи и в сопровождении буксиров отправили вверх по Лене до Усть-Кута, где были построены специальный причал и новые подъездные дороги.

В компании подчеркивают, что Иркутский завод полимеров – лишь часть масштабного газового проекта с объемом инвестиций более 450 млрд руб., который ИНК реализует в Иркутской области с 2014 года. Тогда компания приняла долгосрочную стратегию развития нового для себя направления – газового бизнеса. Она создает в регионе нефтегазохимическую отрасль.

По масштабам газовый проект сопоставим со строительством крупных производственных объектов времен первой, еще советской волны индустриализации Восточной Сибири. Он включает в себя создание системы добычи, подготовки, транспортировки и переработки природного и попутного нефтяного газа. Три этапа предусматривают строительство производственных и инфраструктурных объектов, которые станут частью единой схемы – от добычи газа до выпуска готовой продукции.

По оценкам ИНК, после запуска завода региональный продукт Иркутской области вырастет на 4 процента. Кроме того, реализация проекта станет "импульсом развития" для северных городов Иркутской области, а Усть-Кутский район станет одной из точек экономического роста Восточной Сибири. В районе будет создано более 2000 высококвалифицированных рабочих мест, на период строительства – более 7000.