Директор по экономике ИНК Татьяна Молостова победила в федеральном конкурсе «Лидеры России»

Директор по экономике ООО «Иркутская нефтяная компания» Татьяна Молостова стала победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают в компании.

Суперфинал конкурса состоялся 7 сентября в подмосковном Солнечногорске, на котором были названы имена 106 победителей. Большинство суперфиналистов представляли сферу образования, IT, науки и финансового сектора. Все суперфиналисты уже получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов, а победители смогут получить себе наставников из числа ведущих государственных деятелей страны и руководителей крупных корпораций и бизнеса.

По мнению Татьяны Молостовой, «полученные лидерские навыки можно применять в любой сфере, будь то управление бизнесом, организация проектной работы или госслужба. Одной из базовых жизненных ценностей для меня является непрерывное саморазвитие. Поэтому и образовательный грант я намерена потратить на получение дополнительного образования в сфере бизнеса и управления».

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, «конкурс «Лидеры России» привлек много талантливых управленцев, а его результаты оказались очень результативными. Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, именно человеческий капитал – это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны».

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно с 2017 года. Его целью является поиск наиболее талантливых управленцев, которые в будущем смогут претендовать на высокие должности во властных структурах и крупных компаниях. Изначально на участие в конкурсе в 2020 году поступило 233,8 тыс. заявок, из которых к дистанционному тестированию были допущены 91,4 тыс. человек. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы в восьми федеральных округах вышли 3,4 тыс. участников, в финал прошло 300 человек.