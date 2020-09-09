На нефтяном рынке появился призрак апрельской дестабилизации

Нефтяные цены ускорил снижение после открытия во вторник. Во второй половине российской сессии падение приобрело лавинообразный характер, были обновлены трехмесячные минимумы. В моменте котировки WTI теряли более 7,5%, что напомнило апрельскую дестабилизацию рынка нефти. На нашем закрытии Brent снижалась почти на 6%, торгуясь около отметки $39,6.



Рынок нефти не выдержал негативного воздействия сразу нескольких сильных факторов, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. Кроме бегства инвесторов из рисковых активов, давление на котировки оказывает рост доллара, а также ослабление нефтяного спроса в Азии. Китай, ранее поддерживавший цены на нефть рекордными закупками, в августе замедлил потребление и увеличил экспорт нефтепродуктов.