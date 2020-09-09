На нефтяном рынке появился призрак апрельской дестабилизации

Нефтяные цены ускорил снижение после открытия во вторник. Во второй половине российской сессии падение приобрело лавинообразный характер, были обновлены трехмесячные минимумы. В моменте котировки WTI теряли более 7,5%, что напомнило апрельскую дестабилизацию рынка нефти. На нашем закрытии Brent снижалась почти на 6%, торгуясь около отметки $39,6.
Рынок нефти не выдержал негативного воздействия сразу нескольких сильных факторов, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. Кроме бегства инвесторов из рисковых активов, давление на котировки оказывает рост доллара, а также ослабление нефтяного спроса в Азии. Китай, ранее поддерживавший цены на нефть рекордными закупками, в августе замедлил потребление и увеличил экспорт нефтепродуктов.
Новости
На нефтяном рынке появился призрак апрельской дестабилизации9 сентября 2020
Нефтяные цены ускорил снижение после открытия во вторник. Во второй половине российской сессии падение приобрело лавинообразный характер, были обновлены трехмесячные минимумы. В моменте котировки WTI теряли более 7,5%, что напомнило апрельскую дестабилизацию рынка нефти. На нашем закрытии Brent снижалась почти на 6%, торгуясь около отметки $39,6.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»
Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»
Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя»