В первом полугодии 2020 года в Сибири выплаты по страховкам выросли более чем на треть

С января по июнь 2020 года сибиряки заключили более 6,8 млн договоров страхования на общую сумму 41,4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе Банка России.

Объем страховых премий вырос за первые шесть месяцев 2020 года относительно прошлогодних показателей на 12%. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай (более 34%) и Новосибирской области (22%).

Тренд на рост на рынке страхования Сибири оказал такой вид «кредитного» страхования как страхование от несчастных случаев и болезней. Премии по данному виду страхования увеличились в 1,7 раза: с 4 млрд в первом полугодии 2019 года до 7 млрд за первые 6 месяцев текущего года.

«Во многом это объясняется продолжающимся ростом объемов кредитования населения Сибирского федерального округа. Кроме того, сибиряки стали покупать страховки, которые покрывают широкий спектр рисков, связанных со здоровьем и жизнью, и предполагают более высокие компенсации», – прокомментировал ситуацию заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.