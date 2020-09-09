Рубль укрепляется, выдержав вчерашний обвал рынков

Несмотря на вчерашнюю крайне негативную динамику мировых рынков, особенно нефтяного, рубль сумел удержаться от сильного снижения, лишь незначительно обновив многомесячные минимумы, после чего существенно сократил потери, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.



Неблагоприятную геополитическую обстановку, вызвавшую обвал рынков во вторник, усугубило вчерашнее заявление американского президента о том, что он планирует положить конец зависимости США от Китая. Также Трамп пригрозил наказать любые американские компании, которые создают рабочие места за рубежом, и запретить тем, кто ведет бизнес в Китае, выигрывать федеральные контракты.



Кроме того, ночью появилась новость о приостановке третьей фазы испытаний вакцины компании AstraZeneca из-за побочных реакций у одного из участников исследования. Это свидетельствует о том, что эффективное средство от коронавируса может появиться гораздо позже, чем рассчитывали инвесторы, покупавшие рисковые активы по завышенным ценам.



На этом фоне в среду на открытии фьючерсы на индекс S&P 500 испытали резкое снижение, но затем стали планомерно восстанавливаться. В то же время нефтяные цены оставались под давлением. Утром произошла еще одна волна снижения мировых рынков, но после старта российской сессии они возобновили активный рост, нефтяные цены совершили рывок вверх, что вызвало восходящее движение рубля.



Пара USD/RUB вновь вернулась к ранее пробитому сопротивлению 76 руб., увеличивая вероятность того, что это был ложный сигнал и мы увидим по меньшей мере более глубокую нисходящую коррекцию. Ближайшей целью этого движения может выступить поддержка 74,87.