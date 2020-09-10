Новости

Заработная плата россиян в 2021 году может вырасти на 3,5-4%

10 сентября 2020

Самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать, как уверяют эксперты Финуниверситета, в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде, сообщает Российская газета со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

"Главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения, - пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Исследования показывают, что спрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Господдержка малого бизнеса: субсидии, финансирование, региональные программы
Меры поддержки обсудили с предпринимателями Ольхонского района
Иркутские компании получили безвозмездные гранты от ПСБ на возобновление бизнеса
Банк ВТБ оказал поддержку предприятиям и компаниям Иркутской области, пострадавшим в результате пандемии, в размере 6,6 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании