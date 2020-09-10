В Тулунском районе перевернулась лодка с рыбаками

Спасателями эвакуирован мужчина с реки Кирей в Тулунском районе Иркутской области, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Тулунском районе успешно завершилась поисково-спасательная операция на реке Кирей. Две группы спасателей на аэролодках, добравшись сегодня до места происшествия, обнаружили шестерых мужчин на берегу водоема и эвакуировали одного пострадавшего.

Сегодня в 10 утра вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России также вылетел в Тулунский район для эвакуации пострадавшей группы людей.

Андрей Рябоволов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области:

«Вертолет вернули в пункт постоянной дислокации после того, как получили информацию от наземной группировки о том, что группа мужчин найдена в удовлетворительном состоянии и помощь в экстренной эвакуации не требуется. Спасателями был проведен инструктаж по правилам плавания, оказана психологическая помощь одному из участников группы, находившемуся в шоковом состоянии. После чего было принято решение об его эвакуации в город Тулун».

Оставшаяся часть группы из пяти человек самостоятельно подняла судно и продолжила сплав.

«В центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области эта группа не зарегистрирована как туристская. Соответственно, на учете она не стоит. Дальнейшее ее передвижение будет на контроле» - уточнил Андрей Рябоволов.

Напомним, в минувший вторник в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступила информация об опрокидывании моторной лодки на реке Кирей в 180 километрах от города Тулуна. В плавсредстве находились шесть человек. Мужчины вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.