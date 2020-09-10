«Иркутская энергосбытовая компания» представила обновленный сервис об отключениях горячей воды

«Иркутская энергосбытовая компания», входящая в En+ Group, обновила сервис информирования о плановых отключениях горячего водоснабжения. Теперь на сайте компании жителям городов Иркутской области – Ангарска, Усть-Илимска, Братска, - доступны поисковая строка и карта, на которых отражены изменения в подаче горячей воды, связанные с плановыми и аварийными работами на тепловых сетях и гидравлическими испытаниями тепловых сетей.

На карте https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html использованы два типа обозначений. Фиолетовым цветом выделены плановые отключения горячего водоснабжения, желтым – аварийные.

Чтобы получить информацию об отключении, нужно ввести интересующий адрес (название улицы и номер дома) в поисковой строке, либо найти объект на карте. В появившемся списке отключений под поисковой строкой, либо открывшемся окне на карте будет указана причина отключения и сроки проведения работ.

В помощь пользователям при вводе сервис выдает список «подсказок» из адресов. Если пользователь не может найти свой адрес - это означает, что отключений ресурсоснабжающая организация по данному адресу не планирует. Если при этом в доме нет горячей воды, значит, ремонтные работы проводит управляющая компания.

В мае 2020 года карта отключений и поисковая строка стали доступны жителям Иркутска, в сентябре – жителям еще трех городов Иркутской области.

Основная цель сервиса – заблаговременное информирование всех жителей о летних и иных плановых отключениях горячей воды, с возможностью в онлайн режиме получить информацию с точностью до каждого дома.

Новые города области присоединяются к сервисам осенью, что позволит провести полноценное тестирование систем, выверить все адреса и к летнему периоду 2021 года обеспечить 100% готовность к работе данных сервисов.

Иркутская энергосбытовая компания просит всех жителей, которые обнаружат неточности в работе онлайн-сервисов жителей Ангарска, Усть-Илимска, Братска сообщать в аккаунты социальных сетей Иркутскэнергосбыта и заранее благодарит за активную помощь в данном проекте:

https://vk.com/sbyt.irkutskenergo

https://www.facebook.com/sbyt.irkutskenergo.ru/

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