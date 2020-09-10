В Тулуне откроют цех по переработке дикорастущего сырья

В октябре в Тулуне планируют открыть новый цех по переработке дикорастущего сырья. Для реализации проекта Фонд развития моногородов выдал тулунской компании «Кедр» беспроцентный займ – более 17 млн рублей.

На данный момент предприятие производит до 5 тонн переработанного кедрового ореха в месяц. После модернизации «Кедр» планирует начать выпуск варенья, джемов, сухих и замороженных ягод. Планируется, что в этом году компания сможет увеличить мощность переработки ореха до 13 тонн, 40% от этого объема пойдет на экспорт в Корею и Китай.

Для модернизации предприятия за счет средств Фонда развития моногородов компания уже приобрела комплекс из трех зданий под цеха, склады и магазин, а также необходимое оборудование для увеличения мощностей производства и запуска новой производственной линии. На предприятии работают порядка 10 человек, после расширения производства количество работников увеличат до 20.



По словам генерального директора предприятия Юлии Алексеевой, свою продукцию предприятие планирует поставлять, в первую очередь, на внутренний российский рынок, часть готовой продукции будут отправлять на экспорт – в Корею и Китай, у которых есть интерес к закупке такого вида продукции.



Напомним, что "Кедр" стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Тулун". Всего Фонд развития моногородов выдал уже 4 займа на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тулуна на общую сумму более 40 млн рублей.