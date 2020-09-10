Альфа-Банк предложил новый универсальный вклад с повышенной ставкой

Альфа-Банк запустил Альфа-Вклад — универсальный вклад с выгодными ставками и возможностью выбирать условия пополнения, снятия и капитализации процентов. Вместо того, чтобы изучать условия разных вкладов линейки, клиент сможет просто выбрать удобные для себя условия Альфа-Вклада. Процентная ставка зависит от выбранных опций — так, 4,81% годовых можно получить по Альфа-Вкладу с возможностью капитализации, без пополнения и частичного снятия ставка, при подключенном пакете услуг Премиум.

Клиент может выбрать срок вклада от 3 месяцев до 3 лет, способ получения дохода (капитализация процентов или ежемесячная выплата на счет), возможность автоматического продления, валюту (рубли или доллары США), возможность пополнения и частичного снятия. С 9 сентября 2020 года нельзя открыть депозиты Победа+ и Потенциал+, а опция автоматического продления этих вкладов будет выключена — вместо них можно открыть Альфа-Вклад с подходящими опциями.