Росстат улучшил оценку динамики реального ВВП

Росстат улучшил оценку динамики реального ВВП за 2 кв. 2020 года, но пересматривать прогноз пока рано

Позитивные новости о ситуации в российской экономике в последние дни продолжают выходить с завидной регулярностью:

МЭР существенно улучшил макроэкономический прогноз на 2020 год (спад реального ВВП -3,9%, против -4,8% ранее);

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, но сомневается, что целесообразно реализовывать эту возможность именно сейчас (Э.Набиулина);

ЦБ может улучшить прогноз по российской экономике (ранее это сделал МЭР) и допускает возможность снижения ключевой ставки ниже 4%, если это будет необходимо для возврата инфляции к цели (А.Заботкин);

Бюджетный дефицит в текущем году составит не 5% ВВП, как прогнозировалось ранее, а 4% (А.Силуанов). Более того, Минфин запланировал на 2021 год сокращение расходов федерального бюджета, в сравнении с 2020 годом, более чем на 2 трлн.руб. (около 2% ВВП), указывая тем самым на уверенность в быстром преодолении текущего кризиса российской экономикой. При этом дефицит бюджета сохранится до 2023 года.

Оптимизм экономических властей основан на относительно скромном спаде российской экономики во 2 кв. 2020 года и быстром восстановлении деловой активности, о чем свидетельствует динамика краткосрочных макроэкономических индикаторов.

Более того, Росстат улучшил оценку динамики реального ВВП во 2 кв. 2020 года с -8,5% до -8%. Таким образом, спад ВВП за первое полугодие составил 3,4% (предыдущая оценка -3,6%). Потери российской экономики выглядят достаточно скромно. Если оценка МЭР по динамике реального ВВП в июле (-4,7%) окажется верной и тенденция сохранится, то при отсутствии повторного жесткого карантина до конца года итоговый спад ВВП в 2020 году с высокой вероятностью окажется ниже 4% (наш текущий прогноз -4,2%).

Росстат также впервые опубликовал данные по динамике отраслевых компонентов формирования ВВП. В целом, результаты в рамках ожиданий.

Наибольшее падение созданной добавочной стоимости во 2 кв. зафиксировано в секторе услуг (гостиницы и рестораны -53,4%; культура и спорт; транспорт; административная деятельность -15,6%; торговля) и добыче полезных ископаемых.

Сильно хуже ожиданий ситуация в здравоохранении и социальных услугах. Зато заметно лучше прогнозов динамика в операциях с недвижимостью, строительстве и в финансовых услугах (по всей видимости, эффект от быстрого снижения процентной ставки). Как и ожидалось, повышение государственного потребления поддержало динамику ВВП – единственной отраслью, где рост добавочной стоимости ускорился, было госуправление и безопасность. Динамика созданной добавочной стоимости в обрабатывающей промышленности соответствовала общему изменению ВВП.

Расчеты, с учетом новых данных по отраслевой динамике добавочной стоимости определяют, как высоковероятный диапазонный прогноз спада реального ВВП в 2020 году на уровне 3,8% - 4,2%. Наличие прогнозного диапазона связано с неопределенностью квартальной структуры ВВП в 2020 году (из-за особенности текущего кризиса).

Наш действующий прогноз -4,2% соответствует верхней границе прогнозного диапазона. Мы считаем преждевременным улучшать прогноз. Действующий прогноз является консервативным, что важно при сохранении повышенной неопределенности риск-факторов:

высокая вероятность второй волны пандемии и неопределенность негативных ее последствий для экономики;

рост геополитических рисков существенен, а потери от их реализации, в т.ч. для реальной экономики, могут быть значимыми (хотя данный сценарий все же маловероятен);

тренд на стабилизацию глобальных сырьевых рынков (в т.ч. рынка нефти) остается неустойчивым.

При этом, мы признаем успехи российской экономики по восстановлению деловой активности, но продолжаем оценивать срок преодоления кризиса серединой 2022 года.

Денис Попов, главный аналитик ПАО Промсвязьбанк