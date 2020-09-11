Волонтеры «Ростелекома» поддержали экологическую акцию «360 минут» в Иркутске

Волонтеры Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главной Всероссийской волонтерской экоакции «360 минут», которая состоялась 4 сентября. Этот проект приурочен к Дню Байкала и проходит на берегах этого озера в первые дни осени.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса оргкомитет организовал мероприятие на берегах водоемов и местах отдыха в черте Иркутска с соблюдением социальных мер предосторожности. Такое решение было принято для того, чтобы исключить близкие контакты добровольцев в случае совместной поездки на Байкал и свести к минимуму вероятность распространения коронавируса.

Волонтеры очистили от мусора территории, установили экопросветительские информационные стенды и высадили живую изгородь на бульваре Гагарина. Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман отметил: «В этом году волонтеры высаживали кустарники, очищали от мусора берега Ангары. Сотрудники компании традиционно откликаются на экологические мероприятия, поскольку наш дом — это город, в котором мы живем, и он должен быть ухоженным».

Для живой изгороди волонтеры выбрали кизильник блестящий — растение отличается неприхотливостью и отлично подходит для озеленения города. Всего высадили 500 саженцев этого кустарника.

«В лесах, вдоль береговых зон у водоемов часто образуются стихийные свалки. Мы регулярно проводим акции по уборке, в том числе совместно с волонтерами. В городе увеличивается количество добровольцев. Это говорит о том, что растет уровень ответственности иркутян, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов, который также участвовал в мероприятии. — Важно, что собранные отходы рассортируются для дальнейшей переработки. Буквально вчера на бульваре Гагарина установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Во многих странах мира мусор используют как ресурс. Одна из наших задач — отладить подобную систему в городе».

«Участвую в подобном проекте уже не в первый раз. Для меня волонтер — не просто слово или разовая акция, это образ жизни. Я верю, что, если каждый из нас будет бережнее к окружающему миру, то сделаем нашу планету намного чище, — рассказывает волонтер, сотрудник Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Нина Иванова. — Ведь так просто: убрать за собой мусор, посадить дерево. Главное — начать».

Справка: Экологическая акция «360 минут» —– это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. «Ростелеком» ежегодно участвует в этой волонтерской акции.