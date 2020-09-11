Первые в Иркутском районе кадетские классы МЧС открыли в школе села Хомутово

105 учеников 3-6 классов будут осваивать дополнительные дисциплины, связанные с пожарно-спасательным делом, сообщают в районной администрации.

Обязательным в кадетском классе является ношение специальной формы с символикой МЧС России - так ребята чувствуют свою принадлежность к службе и новым обязанностям. На торжественном построении кадеты демонстрировали навыки строевой подготовки.

В рамках урочной и внеурочной деятельности ребята получат знания в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также пройдут практическое обучение в пожарно-спасательных частях и аварийно-спасательных формированиях.