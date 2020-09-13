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Явка на выборах губернатора Иркутской области составила 30,33%

По данным облизбиркома Приангарья, на 18 часов 13 сентября на выборах губернатора Иркутской области явка избирателей составила 30,33%, или 565 тысяч 418 человек.. Это выше, чем в 2015 году, когда явка составляла 24,7%.

Самая высокая явка зафиксирована в Баяндаевском (53,62%), Свирском (49,42%) и Аларском (46,59%) районах, самая низкая в Бодайбинском (20,71%) Усть-Илимском  (21,75%) и Братском (22,37%)  районах.

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В Иркутске в зависимости от района явка составила 26,77-32,45%.

Напомним, в Иркутской области 13 сентября, в Единый день голосования, жителям региона предстоит выбрать губернатора, 12 мэров, 35 глав поселений и депутатов 43 муниципальных дум. По данным на 1 января 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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