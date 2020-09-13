Руслан Болотов назвал причины затягивания работ по благоустройству общественных пространств в Иркутске ​​

Подрядные организации, которые будут проводить в Иркутске благоустройство общественных пространств и дворов в 2021 году, определят уже осенью этого года. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов во время рабочего выезда по проверке выданных поручений врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов посетили Лисихинский парк, проверили ход ремонта в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Приморский и ремонта дорожного полотна на плотине ГЭС, оценили качество благоустройства дворовых территорий домов № 271и 273 по улице Лермонтова.

– Сезон благоустройства в этом году был непростой, но сделано много, – отметил мэр Руслан Болотов. – В этом году в Иркутске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» комплексно благоустроили 63 дворовых территории и 17 общественных пространств. Эта программа наиболее востребована жителями, потому что касается благоустройства дворов, парков рядом с домом. Программа продлена до 2030 года, а значит, у Иркутска есть хорошая возможность благоустроить еще большее количество дворов, парков и скверов.

Глава города отметил, что проанализированы основные причины, по которым большинство подрядчиков затягивают сроки выполнения работ. Одна из них – процедура определения подрядных организаций начинается поздно.

– Проводить аукционы по определению подрядных организации на будущий год мы будем уже осенью этого. Это позволит подрядчикам лучше подготовиться к сезону, – сказал градоначальник.