Аграрное предприятие в Тулунском районе оплатило налоговой службе долг в 3 млн рублей

Судебные приставы уведомили директора предприятия о возбуждении исполнительного производства. Однако, руководитель организации к оплате задолженности не приступил, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В связи с этим, судебный пристав арестовал двухэтажное здание в селе Мугун Тулунского района, принадлежащее на праве собственности неплательщику, для дальнейшей его продажи на торгах.

Должник принял решение о самостоятельном погашении задолженности в полном объеме. Денежные средства распределены между взыскателями.