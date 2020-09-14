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Аграрное предприятие в Тулунском районе оплатило налоговой службе долг в 3 млн рублей

Судебные приставы уведомили директора предприятия о возбуждении исполнительного производства. Однако, руководитель организации к оплате задолженности не приступил, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. 

В связи с этим, судебный пристав арестовал двухэтажное здание в селе Мугун Тулунского района, принадлежащее на праве собственности неплательщику, для дальнейшей его продажи на торгах.  

Должник принял решение о самостоятельном погашении задолженности в полном объеме. Денежные средства распределены между взыскателями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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