Инфляция в Иркутской области в августе 2020 года составила 0,3%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в августе по сравнению с июлем составил 100,3%, в том числе на продукты питания – 99,3%, непродовольственные товары – 100,6%, алкогольные напитки – 99,8%, об этом сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в августе значительно подешевела плодоовощная продукция: помидоры (на 30%), капуста свежая (28%), картофель (20%), огурцы (18%), виноград (17%), бананы (12%), в меньшей мере свекла (9%), лук (8%), морковь (6%), лимоны и яблоки (4%). На 5% подешевели кальмары, на 1-3% снизились цены на рыбу охлажденную, соленую, маринованную и копченую, деликатесные продукты из рыбы и креветки мороженые, а также на сметану, перец черный (горошек), бараночные изделия и пшено.

В то же время значительно подорожали сахар и апельсины (на 6%). Выросли цены на пельмени, манты, равиоли, консервы мясные для детского питания, икру лососевых рыб, консервы рыбные, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, кисломолочные продукты, йогурт, творог жирный, сырки творожные, национальные сыры и брынзу, консервы овощные, яйца, конфеты шоколадные, кексы, рулеты, мед, чай черный байховый, сухие супы в пакетах и мороженое (на 1-2%).

В группе непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на колготки детские, сапоги резиновые для детей, новые отечественные легковые автомобили, лопаты садовые (на 5%), телефонные аппараты стационарные (на 4%).

На 1-6% повысились цены на отдельные медицинские товары (бинт и вату, корригирующие очки, электронные термометры, панкреатин, аллохол и др.). Вместе с тем, снизились цены на анальгин, винпоцетин, кетопрофен, аспирин, амоксициллин, йод (на 2-3%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в августе составил 101,5%. В августе значительно подорожали авиабилеты (на 40%), услуги в сфере внутреннего туризма (10,7%), проживание в гостинице (6,7%), услуги организаторов проведения торжеств (на 5%). Кроме того, на 1-2% выросла стоимость проезда в такси, стирки и глажения белья, установки пластиковых окон, путевок в санатории.

В то же время подешевели занятия на курсах иностранных языков (на 1,4%), пакет услуг сотовой связи, прививки животным, занятия в группах общей физической подготовки (на 0,4%).