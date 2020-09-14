Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Архитектор» в Москве на сумму более 15 млрд рублей

Сбербанк профинансирует Группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Архитектор» на юго-западе Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия на сумму 15,1 млрд рублей сроком на 5 лет.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Мы успешно сотрудничаем с Группой компаний ФСК на протяжении более 4 лет. Для нас очень ценно, что в этом непростом году мы смогли не только поддержать, но и расширить сотрудничество. На сегодня мы финансируем три проекта на общую сумму около 30 млрд рублей. ЖК ʺАрхитектор" — новый проект в нашем портфеле. Сбербанк всегда готов поддерживать своих партнеров в подобных проектах, предлагая удобные и выгодные механизмы финансирования».

Владимир Воронин, президент ГК ФСК:

«ЖК "Архитектор" — это комплекс, где все квартиры будут реализовываться с использованием эскроу-счетов, которые выступают для покупателя гарантом надежности их сделки с застройщиком. Проект — масштабный, с двухуровневым общественным пространством и строится с использованием монолитной технологией домостроения. Мы планируем завершить его в 2023 году».

ЖК «Архитектор» — жилой комплекс общей площадью 139 632 кв. м, рассчитан на 1421 квартиру. Будет возведен на участке 1,69 га в Обручевском районе Москвы в шаговой доступности от двух парков столицы — Воронцовского парка и Юго-Западного лесопарка.