ВТБ Капитал Инвестиции и ФК Динамо объявляют о начале сотрудничества

ВТБ Капитал Инвестиции стали официальным инвестиционным брокером ФК Динамо-Москва. Бизнес выступит партнером клуба, стороны будут развивать двустороннее сотрудничество, направленное на укрепление брендов футбольного клуба Динамо и ВТБ Мои Инвестиции.

Логотип ВТБ Мои Инвестиции появился в том числе на игровой форме динамовских футболистов и на домашнем стадионе во время проведения матчей.

Партнеры также рассмотрят возможности взаимодействия через CRM-системы и развитие программ лояльности клиентов бизнеса и болельщиков клуба.

ВТБ Мои Инвестиции являются флагманским продуктом ВТБ Капитал Инвестиции. Мобильное приложение два года подряд признается лучшим для инвестиций в Рунете (премия РАЭК). Также по итогам 2019 г. оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Более 3000 счетов открываются через него ежедневно, а дневной оборот совершаемых в нем сделок превышает 30 млрд руб. Число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции только с начала 2020 г. выросло в 2 раза до 350 тысяч человек, ежедневно инвестиционную платформу используют более 160 тысяч клиентов.

Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет качественную аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10000 инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов. ВТБ Капитал Инвестиции также активно развивают другие инвестиционные направления, в частности в области управления капиталом. Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и второго кварталов 2020 г. по данным Эксперт РА. Только за первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 трлн рублей.

«Группа ВТБ традиционно поддерживает развитие спорта в России. Банк выступает генеральным спонсором ФК Динамо-Москва. Мы рады развивать данное сотрудничество в рамках платформы инвестиционных продуктов группы — ВТБ Капитал Инвестиции. Мы верим в то, что инвестиции в скором времени будут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи. Уверен, что взаимодействие с аудиторией болельщиков ФК Динамо будет служить развитию рынка инвестиций для розничных клиентов», — отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

«Мы оцениваем сотрудничество с ВТБ Капитал Инвестиции как важное стратегическое партнёрство, открывающее новые возможности для клуба по взаимодействию с болельщиками и привлечению новой аудитории, — отметил заместитель генерального директора „Динамо“ по финансам и стратегии Александр Ковалышко. — Тот факт, что крупный бизнес все активнее участвует в развитии клуба, говорит о том, что нам доверяют и готовы ко взаимному сотрудничеству на долгосрочной основе».