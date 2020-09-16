В Иркутске подготовят проект реконструкции Лермонтовской развязки

Администрация Иркутска объявила тендер на разработку проекта реконструкции транспортной развязки на улице Лермонтова, сообщает RosTender.info.

Согласно материалам тендер, на многоуровневой развязке будет построен дополнительный участок дороги длиной 2,7 км на 4 полосы движения. Как ожидается, проект будет готов в ноябре 2021 года. Строительство планируют начать в 2022 году, завершить – в 2024 году. Предполагаемая стоимость реконструкции составит 1,5 млрд рублей, средства поступят из городского бюджета.

Администрация Иркутска принимает предложения от участников тендера на проектирование до 23 сентября. На следующий день конкурсная комиссия подведет итоги. С победителем готовы заключить контракт на 15,7 млн рублей.