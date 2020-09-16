Уровень воды в реке Ушаковка в Иркутске начал снижаться

За прошедшую ночь уровень воды в реке Ушаковке достиг отметки в 210-220 сантиметров, при критическом уровне в 240 сантиметров. Из-за подъема воды частично подтопленными оказались автодорога и дачные участки на территории пади Грязнуха.

– На месте работают специалисты МУП «ИркутскАвтодор». С помощью тяжёлой техники ведется работа по понижению уровня дороги, чтобы вода ушла с подтопленных участков, – отметил Дмитрий Ружников. – Временные дамбы, которые были возведены накануне в садоводстве «Восток» и на улице 2-Аларская, сдержали воду. Эвакуация жителей не потребовалась.

Береговую линию Ушаковки патрулируют специалисты аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город», в случае необходимости они готовы оказать жителям необходимую помощь. Подготовлены пункты временного размещения граждан на случай эвакуации из подтопленных домов, также на предприятии «Иркутскавтотранс» зарезервированы автобусы для перевозки людей.

По информации главного управления МЧС России по Иркутской области, уровень воды на реке Ушаковке начал снижаться сегодня утром, замеры производились в поселке Добролет Иркутского района, который находится выше по течению Ушаковки относительно Иркутска.