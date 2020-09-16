Владельцы карт Visa и MasterCard АТБ смогут бесконтактно снимать наличные средства и проводить различные банковские операции

Азиатско-Тихоокеанский Банк расширил возможности банковских карт для своих клиентов. Для совершения операции клиенту Банка достаточно приложить к устройству бесконтактную карту или смартфон с сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и после считывания информации ввести ПИН-код.

Бесконтактная технология имеет ряд значимых и важных преимуществ:

Операции выполняются значительно быстрее.

При сбоях в работе банкомата отсутствует риск, что карта застрянет в приемнике.

Карта меньше повреждается из-за отсутствия контакта с поверхностями, что продлевает срок ее корректной работы.

Возможность получить доступ к своим средствам в отсутствии карты.

«Мы рады представить нашим клиентам новый сервис по бесконтактному совершению операций. Пользоваться бесконтактными банкоматами не только легко, но и безопасно. После считывания с карты, смартфона или даже часов клиенту станет доступна та же информация, что и при стандартном использовании устройства с пластиковой картой. Опережая сомнения и страхи, хочу заверить, что при передаче данных с карты в Банк действуют самые надежные принципы безопасности. Кроме того, данный способ взаимодействия минимизирует риски прямого контакта ,сохраняя безопасность и здоровье клиента», - отметил член Правления, директор по розничному бизнесу Виктор Курнаков.

В настоящее время бесконтактно денежные средства по дебетовым, зарплатным и социальным картам АТБ можно снимать без комиссии в банкоматах любых банков на территории России*.

*Банкомат должен быть оборудован бесконтактным считывателем.