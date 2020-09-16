Альфа-Банк впервые снижает ставку по кредиту наличными до 6,5%

C 15 сентября 2020 года минимальная ставка по кредиту наличными в Альфа-Банке снижена до 6,5%. Это предложение действует при сумме кредита от 1,3 млн руб. для зарплатных клиентов.

«Текущая ситуация на рынке позволяет нам предложить клиентам рекордно выгодную ставку. Мы продолжаем наращивать свой портфель потребительских кредитов и по итогам 2 полугодия этого года уверенно удерживаем 3 место с рыночной долей 5,5%», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Рассчитать точные условия и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/.