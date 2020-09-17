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Сбербанк рассказал, как провёл платёж корпоративного клиента в Северном ледовитом океане, где не было связи

Сбербанк разработал технологию облачной усиленной электронной подписи для корпоративных клиентов. Она позволяет проводить платежи без стандартных смс-сообщений, сообщает Прайм.

Зампред правления банка Анатолий Попов рассказал, что в банк обратился клиент, которому потребовалось провести платеж, однако он находился буквально посреди Северного Ледовитого океана, где сотовая связь не ловила, а потому подтвердить операцию стандартным способом, через код в смс-сообщении, возможности не было.

"Мы считаем своей обязанностью помогать нашим клиентам в любых, самых нестандартных ситуациях. И, не вдаваясь в глубинные технические подробности, мы буквально за пару дней сделали доступной для этого клиента инновационную технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение", — сказал Попов, добавив, что в ближайшее время банк начнет масштабировать данный сервис.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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