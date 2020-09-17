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Иркутянин оплатил долг по кредиту, чтобы не лишиться Мерседеса

Иркутянин  оплатил долг по кредиту в размере 200 тысяч рублей после ареста автомобиля Mersedes Benz.

Пресс-служба УФССП по Иркутской области поясняет, что мужчина не исполнил свои долговые обязательства перед финансовой организацией, в связи с чем, приставы наложили арест на  автомобиль марки Mersedes Benz E420, 1997 года выпуска, собственником которого является должник. Иномарка была изъята и помещена на специальную стоянку с целью ее дальнейшей продажи. Чтобы не допустить этого, мужчина оплатил задолженность в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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