Иркутянин оплатил долг по кредиту, чтобы не лишиться Мерседеса

Иркутянин оплатил долг по кредиту в размере 200 тысяч рублей после ареста автомобиля Mersedes Benz.

Пресс-служба УФССП по Иркутской области поясняет, что мужчина не исполнил свои долговые обязательства перед финансовой организацией, в связи с чем, приставы наложили арест на автомобиль марки Mersedes Benz E420, 1997 года выпуска, собственником которого является должник. Иномарка была изъята и помещена на специальную стоянку с целью ее дальнейшей продажи. Чтобы не допустить этого, мужчина оплатил задолженность в полном объеме.