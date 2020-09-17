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В Иркутской области родители около 1700 детей не подали заявления на выплаты в размере 10 тысяч рублей

Совсем скоро – 1 октября закончится срок подачи заявлений на установление выплат семьям с детьми до 16 лет в рамках Указа Президента РФ №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». На настоящий момент, около 1700 детей в Иркутской области имеют право на данные выплаты, однако родители (опекуны) этих детей все еще не подали соответствующие заявления, сообщает пресс-служба ПФР по Иркутской области.

Отделение ПФР по Иркутской области призывает родителей (опекунов) подать заявления в целях реализации прав детей на предусмотренные Указом выплаты. За  период с 7 апреля по 15 сентября 2020 года указанные выплаты Отделение ПФР перечислило 531 тыс. 964 детям.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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