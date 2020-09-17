В библиотеке имени Уткина в Иркутске начали автоматическое обслуживание читателей

С помощью рабочей станции библиотекаря пользователям выдают электронные читательские билеты, на книги наносят радиометки, сообщают в областной администрации.

Все издания учреждения, а их 120 тысяч, находятся в открытом доступе. Читатели сами их выбирают. Оформить выдачу книг или сдать их можно с помощью автоматической станции самообслуживания, без участия библиотекаря. На выходе из учреждения находятся противокражные ворота. Они подают сигнал, когда кто-то пытается вынести книги, не оформленные в электронном читательском билете. Также ворота позволяют вести автоматизированный учёт посетителей библиотеки.