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В Байкальске появился экомаршрут

Байкальск Иркутской области стал первым городом региона, присоединившийся к проекту Фонда развития моногородов «Прошагай город. Экомаршруты», сообщают в областной администрации. 

В ходе акции жители нанесли на онлайн-карты 13 туристических объектов, которые пролегают через рекреационные зоны города. В рамках квеста в Байкальске жители нанесли на онлайн-карты местную набережную, Соболиную гору, экотропу «Сказки Байкала».

Отметим, что ТРК "Южный Байкал" стал финалистом конкурса АСИ на создание туристско-рекреационных кластеров. По итогам акселерационной программы конкурса участникам было дано задание разработать и нанести на интерактивные карты экомаршруты в рамках проекта "Прошагай город. Экомаршруты".

В акции "Прошагай город. Экомаршруты" примут участие 36 финалистов конкурса АСИ. К ним также могут присоединиться крупные российские города.

Прошедший в Байкальске квест стал продолжением запущенного в прошлом году проекта «Прошагай город», который проводится по всей стране. Участие в нем приняли уже свыше 170 городов. Проект был инициирован Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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