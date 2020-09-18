Сбербанк профинансирует развитие офисного парка на 7,3 млрд рублей

Сбербанк предоставил PPF Real Estate Russia, входящей в международную инвестиционную Группу PPF, кредит на сумму 7,34 млрд рублей. Средства пойдут на дальнейшее развитие офисного парка Comcity — строительство фазы «Браво».

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Мы рады продолжению сотрудничества с нашим партнером — Группой PPF. Ранее Сбербанк уже профинансировал строительство первой очереди офисного парка Comcity на сумму 17 млрд рублей. И теперь мы открываем партнеру новую кредитную линию на возведение фазы "Браво" в размере 7,34 млрд рублей на срок до 2025 года. Совместная реализация второй очереди — это еще один шаг в развитии сотрудничества между нашими компаниями».

Александр Ходоров, CFO Comcity:

«Для компании PPF Real Estate Russia важно реализовывать проекты с надёжными партнёрами, такими как Сбербанк и Renaissance Construction. Сотрудничество с ними уже продемонстрировало свою эффективность на этапе строительства и реализации первой очереди Comcity, которая была сдана на 100%. Сейчас мы находимся на активной стадии строительства новых офисных зданий, завершаются монолитные работы, сдача второй фазы в эксплуатацию запланирована на первую половину 2022 года».

Площадь комплекса «Браво» составляет 103 000 кв. м. На территории расположатся два офисных здания и гостиница Novotel 4* на 150 номеров под управлением международной сети AccorHotels. Запуск комплекса «Браво» позволит создать в офисном парке более 6 тысяч новых рабочих мест, увеличив их общее количество до 17 тысяч.