Число новых заражений коронавирусом растет и в России, и в Приангарье

Число новых заражений коронавирусом в России растет пятый день подряд. За последние сутки выявлено 5905 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших достигло 1 091 186.

Сегодня рост новых случаев коронавируса зафиксирован и в Иркутской области. По данным оперативного штаба, в регионе на 18 сентября подтверждены 123 новых случая коронавируса, это в 1,5 раза больше, чем в предыдущие дни. Ситуация с COVID-19 до сегодняшнего дня была стабильна. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.