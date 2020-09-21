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В Иркутске потушили пожар в 14-этажном доме на улице Ядринцева

Жильцы дома – 47 человек, из них 12 детей – самостоятельно эвакуировались через эвакуационные незадымляемые пути. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошёл в закрытой квартире. По информации работавших на месте пожарных, в многоэтажном доме не работает противопожарный водопровод, отсутствуют пожарные рукава и элементы соединения пожарных рукавов для подачи воды на 12 этаж здания. Эти нарушения были зафиксированы и в ходе проверки многоэтажных жилых домов в областном центре.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину возгорания и установить виновное лицо. По факту пожара будет проведана очередная внеплановая проверка жилого дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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