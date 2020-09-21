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Только 58% семей в Приангарье имеют легковой автомобиль

58% домохозяйств в Иркутской области имеют легковой автомобиль, сообщает Иркутсксат. Но владельцев личного авто могло быть значительно больше, но практически каждая пятая семья (18,8% обследованных домохозяйств), оценивая свое материальное положение, отметила, что им не хватает денег на покупку автомобиля.

8% семей Приангарья имеют грузовик, а по 2% - мотоцикл, мотороллер и моторные лодки. Кроме того, в собственности частных лиц зарегистрированы автобусы (микроавтобусы), ими располагает 1% семей Приангарья, а также мопеды, скутеры (1%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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