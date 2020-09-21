Иркутская нефтяная компания завершила разгрузку оборудования для завода полимеров

ООО «Иркутская нефтяная компания» завершило крупномасштабную операцию по доставке технологического оборудования из Южной Кореи до стройплощадки Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

Это крупнейший по своему масштабу логистический проект в новейшей истории региона по доставке крупногабаритного оборудования.

Оборудование для Иркутского завода полимеров было изготовлено мировыми лидерами по производству технологического оборудования для нефтегазохимической промышленности в Японии, Корее и Китае.

Сложная логистическая операция заняла около трех месяцев. В конце июня в южнокорейском порту Масан 45 единиц оборудования общим весом 4 500 тонн погрузили на два специализированных судна усиленного ледового класса. В течение трех недель суда прошли 8,5 тыс. км, часть из которых лежала по Северному морскому пути до арктического порта Тикси. На всем участке маршрута суда сопровождали ледоколы «Атомфлота».

В открытом море в течение шести дней была произведена перевалка крупногабаритных грузов с двух морских судов на девять барж для транспортировки по реке Лена. Для разгрузки оборудования Иркутская нефтяная компания построила причал в Усть-Куте, где установили два специальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый.

В конце августа первая баржа с оборудованием прибыла Усть-Кут. Общая протяженность пути составила более 12 000 км.

В течение трех недель была произведена разгрузка и перевозка оборудования на строительную площадку завода полимеров. Для доставки крупногабаритного оборудования ИНК обустроила 1,5 км участка федеральной дороги «Вилюй» и построила семь км межплощадочной дороги. Перевозка оборудования на территорию строящегося завода осуществлялась с помощью специальных самоходных модульных транспортеров.

Самые крупные единицы оборудования - деэтанизатор (длина 81,9 м и вес 357 тонн) и реактор полимеризации этилена (44,5 м, 597 тонн) были перегружены на причале и доставлены до площадки хранения еще в конце августа. Последнее крупногабаритное оборудование – колонна деметанизации (длина 48 метров, вес 64 тонны) и холодильник возвратного газа установки полиэтилена (27 метров, 217 тонн) были перевезены на площадку в конце прошлой недели.

Непосредственно на площадке идет подготовка к хранению оборудования. Начало монтажных работ на строящемся предприятии планируется на 2021 год.

В доставке, отгрузке и перевозке оборудования принимали участие компании Toyo Engineering (Япония), Mammoet (Нидерланды), Deugro (Германия), Ленское объединенной речное пароходство и «Кин-Марк» (Россия).

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«К этой сложной логистической операции мы готовились с 2016 года. Отрабатывали с нашими партнерами по морским и речным перевозкам – и «Атомфлотом», и «Ленским объединенным речным пароходством» все мельчайшие нюансы, от грузоподъёмности судов до погодных условий. Коррективы внесла ситуация с пандемией COVID-19 и связанные с ней ограничения в организации международных перевозок. Благодаря слаженным действиям наших партнеров и координации со стороны TOYO мы уложились в график и своевременно доставили оборудование на строительную площадку завода полимеров. Все участники операции отработали как единый механизм, мы благодарим наших партнеров», – отметил заместитель генерального директора ИНК по снабжению, транспортной логистике и складскому хозяйству Михаил Ларин.

Справочная информация

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.