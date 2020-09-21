Как тесты на COVID-19 повлияли на средний чек медицинских центров

Запуск массового тестирования на коронавирус в медицинских лабораториях, выяснили аналитики портала SberIndex.ru, повлиял и на число их клиентов, и на средний чек. Некоторые регионы показали сильный рост спроса на эти услуги, но тем не менее не вышли в лидеры по числу заболевших.

Число клиентов Сбербанка, которые пользовались услугами медицинских лабораторий, заметно выросло после запуска доступных тестов на коронавирус в мае этого года. По сравнению с I кварталом 2020 г. летом этот показатель вырос почти в 2,5 раза. Следующий скачок произошёл во второй половине августа, когда люди стали возвращаться из отпусков и делать тесты на коронавирус, как того требует Роспотребнадзор.

Свою роль сыграло и начало учебного года, когда тесты сдавали как преподаватели, так и ученики, студенты. Рост числа клиентов в это время составил от 17% до 34% по сравнению с летними значениями. В последнюю неделю августа доля молодёжного сегмента подскочила с 10,8% до 12,6%.

Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 г. до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях (1900–2300 рублей).

Среди регионов, которые летом показали самый значительный рост числа клиентов медицинских лабораторий, — Пермский и Хабаровский край, Тульская и Брянская области, а также Северная Осетия. Тем не менее эти регионы не входят в число лидеров по количеству подтверждённых случаев заболеваний.