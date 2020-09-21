ВТБ Лизинг: лизинг является важным фактором восстановления экономики

В период переходных явлений в экономике лизинг становится эффективным инструментом сохранения оборотных средств и одновременного привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, отметил операционный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич в ходе II Евразийского саммита: банки, лизинг, предприниматели. При этом лизинговые компании должны стимулировать спрос на свои услуги, чтобы рынок вернулся к докризисной динамике. Наряду с цифровизацией в авангарде перемен — кастомизированное предложение и персонализированный сервис.

Пандемия серьезным образом повлияла на мировую экономику, Россия не стала исключением, хотя и понесла меньшие потери. В первом полугодии ВВП страны сократился на 3,6%, на 4% уменьшились и инвестиции в основной капитал. Снижение инвестиционной активности, падение спроса со стороны клиентов, которые отложили планы по обновлению основных средств, и ограничение деятельности компаний, в том числе поставщиков оборудования, включая автодилеров, оказали ключевое влияние на рынок лизинга в России. Впервые за много лет объём нового бизнеса снизился — по итогам первого полугодия он составил 22%.

«В текущей экономической ситуации особенно важна роль лизинга в увеличении инвестиций в экономический рост. Они необходимы для реализации инициатив по модернизации производств и внедрению высокотехнологичных документов. Это, в свою очередь, позволяет получить дополнительную ценность и повысить экономическую эффективность предприятий. Таким образом, вся отрасль восстанавливается за счёт увеличения налоговых и прочих отчислений, а дополнительно заработанные средства позволяют предприятию и дальше развиваться», — отметил Сергей Маринич.

По словам эксперта, сегодня наблюдается рост спроса со стороны субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства на различные финансовые продукты и услуги для бизнеса. По итогам исследования компании IDMSB, около 25% опрошенных представителей субъектов МСП испытывают необходимость в средствах для развития: расширения бизнеса, пополнения оборотного капитала и запуска новых проектов.

«Наша задача — поддержать растущий запрос на лизинговые услуги. Важно найти новые точки роста для развития рынка. Кроме работы в сегментах с большим потенциалом, компании, которые хотят добиться успеха, должны двигаться в соответствии с потребительскими трендами, главными из которых являются цифровизация и клиентоцентричность», — добавил спикер.

Сегодня без электронных сервисов, ориентированных на клиентов, говорить о нормальной работе просто невозможно. Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, создали спрос на диджитал-услуги. Лизинговые компании стали оперативно переводить процессы в онлайн, причём это касалось как внутреннего взаимодействия, так и коммуникации с клиентами. Со временем этот тренд не утратил своего значения, потребительская привычка сформировалась. В частности, статистика ВТБ Лизинг за 8 месяцев показывает рост онлайн-запросов на 25% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Новым важным трендом для лизинговой отрасли, по мнению Сергея Маринича, стала клиентоцентричность. Ситуация, в которой оказались этой весной многие клиенты лизинговых компаний, потребовала от рынка нестандартных решений и гибких подходов к работе с ними. Это касается как создания нового, более кастомизированного предложения, так и более персонализированного сервиса. «Мы хотим делать это не только в крупных сделках, но и в рознице», — заключил он.