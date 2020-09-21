POS-кредитование в августе сократилось на 13%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 609 тысяч POS-кредитов (кредиты на покупку конкретных товаров). Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце, но на 19% меньше, чем в августе 2019 года.

Объем кредитов составил 24,7 млрд руб., что на 12% превышает показатель июля, но на 13% меньше, чем в августе прошлого года.

За восемь месяцев 2020 года банки выдали 3,8 млн POS-кредитов на 148,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года кредитование сократилось на 29% по количеству выданных кредитов и на 27% по объему.

Средняя сумма POS-кредита в августе составила 40,5 тыс. рублей, средний срок кредита – чуть больше 14 месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте составила 14,9%.

– Выдачи POS-кредитов постепенно восстанавливаются после резкого падения в апреле и мае, когда торговые центры практически не работали из-за карантинных мер. Сейчас основным сдерживающим фактором для восстановления этого сегмента остается неопределённость с уровнем кредитоспособности населения. Поддержку сегменту оказывают низкие процентные ставки – в августе средняя полная стоимость POS-кредитов впервые в истории банковского сектора оказалась ниже 15%, – говорит Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.