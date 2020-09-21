Банк УРАЛСИБ сообщил об изменении тарифов по карточным и накопительным счетам в долларах США

Банк УРАЛСИБ сообщил, что с 02.10.2020 года изменяются тарифы по карточным и накопительным счетам в долларах США.

Нулевая процентная ставка с 02.10.2020 года действует по накопительным счетам Турбо, Приоритет, Статус, Прайвет и карте «Копилка» в долларах США.

С 02.10.2020 года прекращается открытие новых накопительных счетов Турбо, Приоритет, Статус, Прайвет, карты «Копилка» в долларах, а также новых вкладов «До востребования» в рублях и долларах.

Банк обращает внимание на то, что в долларах США банк предлагает открытие срочных вкладов (виды Доход, Рост, Комфорт) на сроки 181-1100 дней с доходностью от 0,1% до 0,85% годовых.