Лукашенко зря боится приватизации

Белоруссия не будет устраивать приватизацию всех предприятий в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, он понимает, что частная собственность должна и может существовать, передает ведущее информационное агентство страны «БелТА». Однако ни в одной стране, где проводилась приватизация, она не была справедливой. В этом он, конечно, прав, да и справедливость – очень условное понятие, четкого определения ему экономическая теория не дает. Более того, многие люди на мире считают перераспределение собственности через фондовую биржу не совсем справедливым. Что правда не мешает функционировать фондовым рынкам. Жажда наживы всегда сильней.

Оборот активов – это элементарная логика здравого смысла. При этом ситуация в Белоруссии, мягко сказать, не очень. ВВП на душу населения в 2019 году составил $6604 — откат до 2008 года. Объем резервов меньше, чем краткосрочный внешний долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайшие 12 месяцев. Без приватизации в пользу российских компаний Минску не выжить. Именно приватизация в пользу России должно быть главным условием получения российских кредитов. Их в принципе и отдавать следует с доходов от приватизации. Например, два белорусских НПЗ с удовольствием купит «Сургутнефтегаз». Другое дело, что все белорусские компании сейчас имеют в оценке серьезный политический дисконт. Но здесь скептики считают, что продавать активы надо было раньше, не доводя свою республику до экономической стагнации и протестов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»