Банки запустили перевод зарплат через систему быстрых платежей

Такую услугу запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), рассказали РБК их представители.

Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. В январе 2020 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что зарплатный сервис может быть запущен в конце 2020-го или начале 2021 года.

Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

В России работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты, однако на практике это право работников нередко нарушается. Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., а доминирующие позиции занимают госбанки.

Представитель ЦБ рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат: у этого предложения есть как сторонники, так и оппоненты. Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов, объяснил представитель ЦБ: «Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона».