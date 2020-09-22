Три четверти россиян после снятия ограничений не посещали кинотеатры и не планируют

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян не отслеживают на регулярной основе премьерные показы фильмов, запланированные на ближайшие недели (63%). С различной периодичностью за новинками кино следят 36% опрошенных. В курсе всех новинок для массового зрителя 6% россиян, чаще осведомлен каждый седьмой респондент среди молодежи 18-24 лет (14%) и каждый десятый среди 25-34-летних (10%).

Более трети наших соотечественников до введения мер против коронавирусной инфекции посещали кинотеатры (39%), четверть — раз в месяц или реже (25%). Более половины сообщили, что практически не ходили в кинотеатры (61%). Чаще смотрели кино на большом экране молодые люди: четверть опрошенных в возрасте 18-24 лет — два-три раза в месяц (25%), а каждый десятый в этой возрастной категории бывал в кинотеатре минимум раз в неделю (11%). Реже всего проводили досуг таким образом россияне 60+ лет (83%) и жители сел (74%) — они практически не ходили в кинотеатры.

Три четверти россиян после снятия ограничений не были в кинотеатрах и не собираются (75%), а практически каждый четвертый не ходил, но планирует (23%). Намерение посетить кинотеатр чаще распространено среди самых заинтересованных в новинках кино молодых россиян 18-24 лет (41%) и 25-34 лет (35%), что в полтора-два раза ниже, чем практика посещения кинотеатров представителями молодежи до пандемии. Не планируют ходить в кино большинство граждан в возрасте 60 лет и старше (88%).

Из тех, кто стал выбирать данный вид досуга реже или вообще отказался от него, среди причин называют опасение заразиться коронавирусом в местах скопления людей (33%), нехватку времени (30%), отсутствие интересных премьер в кинотеатрах (17%) и предпочтение просмотра фильмов дома (15%). Мнение о неинтересном репертуаре киносетей чаще озвучивали жители столиц (27%) и молодые люди — об этом сообщил каждый пятый опрошенный в возрасте 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (20%) — практически каждый пятый из основной аудитории, посещающей кинотеатры.

Отвечая на прямой вопрос о рисках заражения при посещении кинотеатра, 38% опрошенных россиян сообщили, что в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусной инфекцией в кинотеатре, не задумывались об этом 30%, а вот каждый пятый россиянин уверен, что с ним такого не случится (20%). Очень боится заразиться в кинотеатре каждый десятый россиянин старше 60 лет. Наибольшую уверенность в том, что коронавирусная инфекция обойдет их стороной при посещении кинозала, выражают молодые люди 18-24 лет (26%) и 25-34 лет (23%), а также жители городов-миллионников (28%).