Сбербанк открыл «Бизнес класс» в Кузбассе

Сбербанк и Правительство Кемеровской области – Кузбасса подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе. Совместными усилиями на всей территории области будут созданы условия для роста интереса граждан к организации собственного малого бизнеса. Бизнесмены получат возможности для роста, обмена опытом, повышения финансовой и предпринимательской грамотности.

Будет налажено сотрудничество с местным бизнес сообществом через партнёрство с такими структурами как: Центр «Мой бизнес», Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Будут организованы совместные конференции, выставки и другие проекты, которые помогут участникам рынка обмениваться опытом взаимодействия с государственными и общественными структурами, внедрения инновационных технологий в бизнес.

Для развития навыков предпринимательства в регионе откроется совместный проект Сбербанка и Google «Бизнес класс» — бесплатная образовательная платформа с лекциями и мастер-классами от ведущих профессионалов в сфере бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сейчас в мире сложилась не самая простая обстановка для экономики. Поэтому именно сейчас так важно поддерживать малых предпринимателей, создавать условия для роста и развития. Мы считаем, что если у бизнесмена есть знания о том, как работает рынок, как взаимодействовать с финансовыми партнёрами, имеются навыки ведения переговоров, то для него не страшны никакие кризисы. Конечно, кто-то нарабатывает этот опыт годами, методом проб и ошибок. Но лучше получать эти знания в адаптированном виде и от профессионалов. И в этом поможет наша с Google образовательная платформа «Бизнес класс», которую мы сегодня запускаем в Кузбассе. Мы уверены, что совместно с Правительством Кемеровской области создадим в регионе все условия, чтобы у людей была возможность учиться новому и развивать своё дело быстрее и эффективнее».

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области - Кузбасса:

«В период кризисных ограничений наряду с федеральными мерами поддержки в Кузбассе были приняты и региональные, прежде всего — налоговые послабления, кредиты на выгодных условиях. Данное соглашение станет еще одним способом оказания всестороннего комплексного содействия предпринимателям разного уровня — и начинающим, и уже опытным. Помимо информационной, консультационной и образовательной поддержки, компании смогут получить льготные кредиты, которые позволят преодолеть временные трудности и создать задел для восстановления бизнеса после снятия ограничений».