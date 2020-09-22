В Иркутске ликвидировали пожар в складском помещении

Утром 22 сентября в городе Иркутске произошёл пожар в складских помещениях, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня в 5 часов утра на телефон пожарно-спасательной службы города Иркутска поступило сообщение о пожаре на территории складских помещений по улице Воровского в Иркутске.

На момент прибытия пожарных подразделений горели склад, а также хранившийся на складе строительный материал и припаркованный рядом автомобиль «ГАЗель». После вскрытия двери пятью пожарными в составе звена газодымозащитной службы было проведено обследование горящего изнутри здания. Из помещения были извлечены газовые баллоны.