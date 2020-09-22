Новости

В Иркутске ликвидировали пожар в складском помещении

Утром 22 сентября в городе Иркутске произошёл пожар в складских помещениях, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня в 5 часов утра на телефон пожарно-спасательной службы города Иркутска поступило сообщение о пожаре на территории складских помещений по улице Воровского в Иркутске.

На момент прибытия пожарных подразделений горели склад, а также хранившийся на складе строительный материал и припаркованный рядом автомобиль «ГАЗель». После вскрытия двери пятью пожарными в составе звена газодымозащитной службы было проведено обследование горящего изнутри здания. Из помещения были извлечены газовые баллоны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября
Плотина не рухнет
Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение
В Иркутской области проверят состояние жилого сектора и социальных объектов после землетрясения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании