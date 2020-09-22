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В новой версии мобильного приложения Примсоцбанка появились новые функции

В новой версии мобильного приложения Примсоцбанка появились новые функции. Теперь клиенты сами могут выбрать в «ПримсоцЛ@йн» счет по умолчанию для получения входящих переводов по номеру телефона.

Для того, чтобы установить счёт по умолчанию, клиенту необходимо:

• войти в приложение «ПримсоцЛ@йн»;
• выбрать в меню «Настройки»→«Перевод по номеру телефона»;
• выбрать счет из списка;
• нажать сохранить.

Этот функционал доступен также и в веб-версии интернет-банка.

В ней необходимо:

• выбрать в меню «Настройка переводов по номеру телефона»;
• выбрать счет из списка;
• нажать сохранить.

Отметим, возможность установить счёт по умолчанию для получения переводов есть также и для Системы Быстрых Платежей, «вшитой» в функционал приложения.

Если после подключения к «ПримсоцЛ@йн», какая-либо из его функций вам недоступна, обновите приложение до последней версии и повторите попытку. Обратиться за помощью можно по телефону единой справочной службы *4202.
  

/ Сибирское Информационное Агентство /
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