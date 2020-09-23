В Братске в аварии погиб ребенок

Трагические события произошли сегодня около 11 часов утра на 152 километре федеральной автодороге «Вилюй», сообщают в ГИБДД МУ МВД России «Братское».

В результате столкновения грузового транспорта «Hino Ranger» и автомобиля «Тойота-Премио» несовместимые с жизнью травмы получила несовершеннолетняя пассажирка легковой машины.

По предварительным сведениям, управлявший грузовиком 49-летний мужчина мог выехать на полосу встречного движения и допустить столкновение с двигавшейся навстречу иномаркой.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.