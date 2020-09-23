Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах Иркутской области после землетрясения

В Иркутске комиссии зафиксировали трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов, сообщили в областной администрации.

Еще в одном МКД, признанном аварийным до сейсмособытия, осыпалась штукатурка с потолка. Повреждены три печные трубы в доме старой постройки, а в другом – над окном нависла наружная облицовка. Работа по выявлению дефектов, вызванных землетрясением, будет вестись еще минимум неделю. В городе работает телефон горячей линии 520-112.

В Шелехове, поселке Чистые Ключи, селе Моты также выявлены незначительные косметические повреждения в двух школах, детском саду и клубе.

В остальных населенных пунктах территорий, где ощущались подземные толчки, каких-либо повреждений в жилых домах и объектах социально-коммунальной сферы не обнаружено.