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Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах Иркутской области после землетрясения

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В Иркутске комиссии зафиксировали трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов, сообщили в областной администрации.

Еще в одном МКД, признанном аварийным до сейсмособытия, осыпалась штукатурка с потолка. Повреждены три печные трубы в доме старой постройки, а в другом – над окном нависла наружная облицовка. Работа по выявлению дефектов, вызванных землетрясением, будет вестись еще минимум неделю. В городе работает телефон горячей линии 520-112.

В Шелехове, поселке Чистые Ключи, селе Моты также выявлены незначительные косметические повреждения в двух школах, детском саду и клубе.

В остальных населенных пунктах территорий, где ощущались подземные толчки, каких-либо повреждений в жилых домах и объектах социально-коммунальной сферы не обнаружено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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#землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября 2020 года
Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах Иркутской области после землетрясения
Ученые оценят последствия землетрясения в Иркутской области
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Все материалы сюжета

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