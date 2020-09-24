Банковские гарантии в Сбербанке теперь доступны без открытия счёта

Сбербанк расширил возможности получения банковских гарантий для компаний — участников госзакупок. Используя алгоритмы больших данных, банк установил предодобренные лимиты на гарантии для организаций, не пользующихся расчётно-кассовым обслуживанием в Сбербанке.

Чтобы оформить гарантию, достаточно сформировать заявку и подписать её электронно-цифровой подписью в личном кабинете на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

«Теперь компаниям среднего и крупного бизнеса и предприятиям госсектора для получения банковской гарантии в рамках госзаказа необязательно предварительно открывать расчётный счет в Сбербанке. Для таких компаний мы установили предодобренные лимиты на сумму 93 млрд рублей. Оформление гарантии осуществляется онлайн и занимает не более трех часов. Уверен, что наличие предварительного одобрения по банковской гарантии для компаний, не знакомых с сервисами Сбербанка, станет отличным началом для выстраивания долгосрочных партнёрских отношений в будущем и приведёт к развитию рынка госзакупок в целом».