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«Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ«) интегрировала IT-платформу ГК «ПИК» с сервисом безопасных расчетов по сделкам с недвижимостью.

Интеграция прошла посредством унифицированного API, который предоставляется партнёрам экосистемы, что в дальнейшем позволит им моментально проводить все необходимые операции. Сделка проводится быстрее для застройщика благодаря автоматизации взаимодействия от момента ее создания и моментального обмена данных до перечисления денежных средств застройщику или на эскроу-счет физического лица.

«Мы создаем партнерскую платформу в сфере недвижимости, которая обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с приобретением и владением недвижимостью. Нашей целью является активное расширение сети компаний-участников. ПИК стал первым партнером, с IT-платформой которого мы провели CRM-интеграцию. Рассчитываем, что открытое API позволит нам ускорить подключение к системе и других застройщиков, а также повысить качество предлагаемых услуг», — комментирует новые возможности Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Сервис безопасных расчетов — бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву для сделок с ДДУ. После подписания договора покупатель квартиры переводит средства в сервис безопасных расчетов онлайн без посещения офиса банка или застройщика. Перевод возможен как через онлайн-сервис любого банка, так и платежом с банковской карты. Застройщик получает деньги на расчетный счет после регистрации ДДУ, в случае проектного финансирования — на счет эскроу покупателя недвижимости. Услуга позволяет проводить сделки с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных средств.

Справка

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру. www.m2.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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